الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أردوغان: نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته الداخلية

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، متابعا: “قتل الأطفال والنساء جريمة حرب يجب أن تحاسب إسرائيل عليها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته الداخلية”.

إيجاد حل سياسي في سوريا وفق القرارات الأممية

وقال أردوغان خلال كلمته أمام القمة الخليجية التركية في الدوحة، إننا قدمنا 12 طائرة وسفينتي مساعدات إلى قطاع غزة مشددا أن نهدف إلى إيجاد حل سياسي في دولة سوريا وفق القرارات الأممية.

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