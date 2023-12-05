جيش الاحتلال: مقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد سرية فى معارك بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد سرية في معارك بقطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

حزب الله يستهدف 9 مواقع عسكرية إسرائيلية

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن حزب الله أعلن استهداف 9 مواقع عسكرية إسرائيلية، وهذا ما دعا "كابينت الحرب" لعقد اجتماع الليلة لتحديد ما ستفعله إسرائيل مع حزب الله.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التوجه والتوغل البري في الجنوب، وهذا ما يؤكد المخطط المعلن من قبل نتنياهو والذي يتمثل في التهجير القسري للفلسطينيين.