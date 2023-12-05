أستاذة علم اجتماع: العمل التطوعى يحقق أهدافًا إنسانية ويساعد ببناء شخصية الإنسان

أكدت هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن العمل التطوعي يحقق أهدافًا إنسانية، وليس مجرد بذل جهد بل استثمار في المجتمع دون مقابل مادي، بهدف مساعدة الآخرين.

أبرز أنواع التطوع

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "dmc"، إن التطوع أنواع بالجهد وبالوقت وبالمواقف، ويمكن توصيل الفكرة للأطفال عن طريق الإحساس بالآخرين، ومعرفته مدى احتياج الإنسان للمجموعة ومساعدتهم، فالتطوع غاية دينية واجتماعية.

وأشارت إلى أن التطوع يساعد على بناء شخصية الإنسان، لإحساسه بالشعور بالقيمة والمسئولية وثقته بالآخرين، ويمكن أن يتطوع الإنسان بمؤسسات مثل "حياة كريمة" أو"التحالف الوطني" أو"الهلال الأحمر".