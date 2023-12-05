الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: بدأنا عملياتنا العسكرية فى جباليا بعد تطويق المخيم

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه بدأ عملياته العسكرية في جباليا بعد تطويق المخيم، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

 ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى 404

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، إلى 404 قتلى.

 يأتي هذا فيما تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، في اليوم الـ60 لمعركة طوفان الأقصى.

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جباليا المخيم القاهرة الإخبارية

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