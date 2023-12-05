مصرع طالب سقط عليه حائط قديم بسوهاج

لقي طالب 14 عامًا مصرعه، جرّاء سقوط حائط مبنى قديم عليه، أثناء مساعدة عمه في نقل وتشوين كمية من الرمال بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، بوصول المدعو “جاسر ا ج س” 14 عامًا، طالب - ومقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء سقوط حائط عليه.

بالانتقال والفحص، وسؤال عمه المدعو فريد ج س س 44 عامًا، سائق، ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بمساعدتهم في نقل الرمال لمسكنه بذات الناحية، سقط عليه جزء من حائط قديم بالمسكن مبنى بالطوب اللبن، مما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.