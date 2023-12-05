الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حازم الجندى: منتدى شباب العالم بشعار "من أجل إحياء الإنسانية" يعكس رؤية مصر لإيقاظ ضمير العالم

حازم الجندي
حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن انعقاد منتدى شباب العالم 2023 تحت شعار "شباب من أجل إحياء الإنسانية" يأتي بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، ونبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن المنتدى يفتح الباب أمام تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وتعزيز جهود توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لضحايا الحروب، والسعي نحو لغة الحوار وتنسيق الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدلًا من لغة العنف السائدة، لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

فرصة لشباب العالم

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المنتدى يمثل فرصة لشباب العالم، الذي تجمع من مختلف الجنسيات والأديان والألوان لاستغلال أفكارهم ورؤاهم وثقافاتهم المختلفة لوضع أجندة أو خارطة طريق واضحة وملزمة للجميع بوقف الصراعات والنزاعات، التي تتسبب في انهيار المجتمعات والدول، وتؤثر على الأنظمة الاقتصادية العالمية، وتهدد أمن واستقرار الشعوب وحقوقهم.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد على أن منتدى شباب العالم، الذي يرفع راية "شباب من أجل الإنسانية" في دورته الحالية، من الممكن أن ييقظ الضمير العالمي ويضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته نحو تعزيز آليات السلام المستدام في مجتمعات الصراعات والحروب وحماية المدنيين، وتكريس صناعة السلام في عقول الشباب، الذين سيقودون شعوبهم تاليًا إلى بنائه، ولن يندفعوا بهم إلى أتون الحروب.

وتابع: إن مصر دائمًا دولة سباقة بالخير، تمد يدها بالسلام، وكما قدّمت منتدى شباب العالم لتقريب وجمع شباب العالم فيما بينهم لغرس مبادئ السلام والإيخاء، وتسعى دائمًا نحو إقرار السلام والحفاظ على حقوق الأشقاء العرب والأفارقة وفرض الاستقرار في المنطقة، تحرص من خلال النسخة الحالية من منتدى شباب العالم تحت شعار "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، على إرساء السلام ووقف الصراعات ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ووقف مخطط التهجير ومحاكمة من تسبب في قتل وترويع الآمنين العُزل.

إدارة منتدى شباب العالم مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية شباب من أجل إحياء الإنسانية منتدى شباب العالم النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ

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