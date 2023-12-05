لليوم الثاني.. "الشبورة المائية" تغلق الطريق الإقليمي بالمنوفية

تسببت الشبورة المائية الكثيفة على محافظة المنوفية في غلق الطريق الإقليمي لليوم الثاني على التوالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تجنبا للحوادث على الطريق حتى انشكافها.

وأغلقت الجهات المعنية بالتعاون مع إدارة المرور الطريق الإقليمي بالمنوفية، خلال الساعات الأولى من الصباح، بغلق كارتة الخطاطبة أمام حركة السيارات، وذلك لانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات والمركبات، وتفاديا للحوادث على الطريق، ومن المقرر إعادة فتحه بعد انكسار الشبورة.

وحرصت الجهات المعنية غلق الطريق لسلامة المسافرين على الطريق الإقليمي والذي شهد شبورة كثيفة جدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واضطر المسؤولين لغلقه لليوم الثاني على التوالي، وسط انتظار لعشرات السيارات في الاتجاهين انتظارا لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية، ونصحت قائدي السيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتأخير مواعيد السفر قدر الإمكان حتى يتثنى لهم الرؤية على الطرق

كان أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن فتح كوبرى القاصد بنطاق حى غرب شبين الكوم أمام المواطنين وانتظام حركة سير المركبات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير والصيانة الشاملة بالكوبرى وفق المعايير والمواصفات الفنية باعتباره مدخل حيوي ورئيسي هام لمدينة شبين الكوم فضلًا عن المساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.

ةتفقد محافظ المنوفية، أمس الإثنين، آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال استعدادًا لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين، حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبرى بالكامل وصب البلاطات الخرسانية ووضع طبقة الرصف النهائى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا علي مصالح المواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس حى غرب بمتابعة وتشغيل الكوبرى وتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة لتحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهرًا حضاريًا وجماليًا، مؤكدًا على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.