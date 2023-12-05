الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر 7 توصيات لزيادة إنتاجية البصل في الشتاء

بصل
بصل

 يُعتبر البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية المهمة، حيث يُحقق دخلًا مجزيًا للمزارعين كما يستخدم في التغذية والأغراض الطبية، ووفقا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية فإن مصر من أكبر الدول المنتجة للبصل ومن أكبر مصدريه، ويملك مميزة عن غيرة في المزاق والجودة، لذلك يجب جني البصل في وقت مناسب وتخزينه بشكل صحيح للحفاظ على جودته ومدة صلاحيته.

 توصيات لزيادة إنتاجية البصل في الزراعة الشتوية

 وتوجد توصيات مهمة أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية لزيادة إنتاجية البصل في الزراعة الشتوية التي جاءت في النقاط التالية:

توصيات معهد بحوث المحاصيل الحقلية للزراعة في الوجه القبلي:
1. منع الري في المراحل المبكرة من الزراعة التي يكون فيها نسبة رقاد العروات حوالي 50%.
2. يجب الحفاظ على نقاوة الحشائش في المراحل المتأخرة.
3. تنفيذ رش وقائي دوري باستخدام المبيدات الموصى بها في المراحل المتأخرة.

توصيات معهد بحوث المحاصيل الحقلية للزراعة في الوجه البحري:
4. الحفاظ على نقاء الحشائش.
5. إتمام إضافة التسميد اللازم للمحصول.
6. تنفيذ رش وقائي دوري باستخدام المبيدات الموصى بها.
7. استمرارية عمليات الري بانتظام، وجب تخطيط جدول ري منتظم وفقًا لاحتياجات البصل وظروف المنطقة.

 التوصيات التي يمكن اتباعها لزيادة إنتاجية البصل

تلك هي بعض التوصيات التي يمكن اتباعها لزيادة إنتاجية البصل في الزراعة الشتوية، وتطبيق هذه التوصيات يساهم في تحسين جودة وكمية المحصول وزيادة ربحية المزارعين.

وزراعة البصل في مصر تعد قطاعًا مهمًا في الاقتصاد الزراعي، حيث تتوفر فيها الأراضي المناسبة والتوصيات الزراعية المهمة لزيادة إنتاجية وجودة المحصول، ويجب على المزارعين اتباع الممارسات الزراعية الموصى بها والتعامل مع التحديات المحتملة لضمان نجاح زراعة البصل في مصر.

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