الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الحجر الزراعي" يكشف حقيقة تصدير 6 آلاف طن بصل قبل سريان الحظر

بصل
بصل

نفي  الدكتور محمد المنسي، مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، خبر تصدير 6 آلاف طن من البصل الي دول الخليج، خلال الاسبوع المقبل وقبل سريان قرار حظر البصل، مؤكدًا أن الحجر الزراعي لم يتلق أية أخبار عن تصدير كميات حديد من البصل خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أثير حول تصدير 6 آلاف طن من البصل إلي دول الخليج، خلال الأسبوع المقبل وقبل سريان قرار حظر البصل.

الحجر الزراعي ينفي تصدير كميات من البصل قبل سريان قرار الحظر

وأشار “المنسي” في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إلى أن حجم صادرات مصر من البصل يصل إلى 360 الف طن حتي قبل قرار الحظر.

وأضاف “المنسي” أن القرار ياتي لصالح المستهلك خاصة بعد ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، مشيرًا إلي أن قرار الحظر يساعد في تنظيم وضع السوق والأسعار ومواجهة المحتكرين.

وأعلن  مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس قد قرر إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وأضاف “المنسي” أن  زراعة البصل في مصر تعد من الزراعات التي تتمتع بالقدرة على التكيف مع المناخ الحار والجاف في معظم مناطق البلاد، وهو ما يجعلها مثالية للزراعة في الصحاري المصرية، كما تتميز زراعة البصل في مصر بانخفاض تكاليف الإنتاج، مما يجعلها مناسبة للمزارعين الصغار.

اتباع معايير صارمة للجودة والسلامة الغذائية

وأشار إلي أن الدول المستوردة للبصل المصري، تشترط اتباع معايير صارمة للجودة والسلامة الغذائية، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تطبيق المواصفات والمعايير القياسية للإنتاج والتخزين والتصدير، بالإضافة إلى إجراءات الفحص والمراقبة المستمرة، تعد زراعة البصل في مصر من الأنشطة الزراعية الحيوية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الدخل المادي للمزارعين والعمال في المناطق الريفية، كما تساهم في تحقيق فائض في الإنتاج يتم تصديره للأسواق العالمية.

وأضاف أن زراعة البصل تعتبر من الزراعات الهامة في مصر، حيث يعد البصل من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بالأهتمام والدعم من الحكومة المصرية، وتشتهر مصر بإنتاج البصل ذو الجودة العالية، مما يجعله مطلوباً في الأسواق العالمية، وتتميز زراعة البصل في مصر بأنها تتم بشكل طبيعي دون استخدام المبيدات الحشرية، مما يجعلها صحية وآمنة للاستهلاك، وتساهم الصادرات المصرية من البصل في تحقيق إيرادات مالية كبيرة للاقتصاد المصري، كما تساهم في تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم دول العالم في إنتاج وتصدير البصل.

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