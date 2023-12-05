بوتين: النظام الدولى للأمن مستمر فى التدهور مع سيطرة الغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية تدهور النظام الدولي للأمن وحقوق الإنسان مستمرة، ومؤسساته التي يسيطر عليها الغرب تتميز بالتحيز والكراهية لروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي خلال حديثه مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الإثنين: "يصادف العاشر من ديسمبر الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولسوء الحظ، فإننا نحتفل بهذه الذكرى في وضع صعب، حيث تتواصل عملية تدهور النظام الدولي لضمان وتعزيز حقوق الإنسان ومؤسساته التي يسيطر عليها الغرب، والتي تظهر التحيز السياسي والنفاق والانتقائية السافرة".

وأوضح بوتين أنه "على مدى 8 سنوات، رأينا عجزهم وجهلهم المباشر بالانتهاكات الصارخة ضد (سكان) دونباس".

وقال "إن هذه الهياكل لا تتجاهل مظاهر كراهية روسيا فحسب، بل إنها تشجعها وتدعم تلك الدول التي تتسابق لتحتل المركز الأول في هذه المنافسة المخزية في كراهية روسيا".