الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: النظام الدولى للأمن مستمر فى التدهور مع سيطرة الغرب

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية تدهور النظام الدولي للأمن وحقوق الإنسان مستمرة، ومؤسساته التي يسيطر عليها الغرب تتميز بالتحيز والكراهية لروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي خلال حديثه مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الإثنين: "يصادف العاشر من ديسمبر الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولسوء الحظ، فإننا نحتفل بهذه الذكرى في وضع صعب، حيث تتواصل عملية تدهور النظام الدولي لضمان وتعزيز حقوق الإنسان ومؤسساته التي يسيطر عليها الغرب، والتي تظهر التحيز السياسي والنفاق والانتقائية السافرة".

وأوضح بوتين أنه "على مدى 8 سنوات، رأينا عجزهم وجهلهم المباشر بالانتهاكات الصارخة ضد (سكان) دونباس".

وقال "إن هذه الهياكل لا تتجاهل مظاهر كراهية روسيا فحسب، بل إنها تشجعها وتدعم تلك الدول التي تتسابق لتحتل المركز الأول في هذه المنافسة المخزية في كراهية روسيا".

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عشرات الإصابات بالرصاص الحى لقوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

عالم أزهرى: هذه سنة النبى فى التعامل بإيجابية مع الناس (فيديو)

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين سابقين

عاجل.. انفجارات قوية تهز خيرسون الأوكرانية.. وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم محيط مستشفى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة