وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": فرصة لـ 12 ألف معلم أخفقوا فى اختبارات الوزارة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أدارت اختبارات المعلمين بشكل شفاف خالي من أي واسطة تمامًا، حيث كان الاختبار في تنظيم الإدارة إلكترونيًا، أي أن المعلم المتقدم لاختبارات المعلمين يأتي من أسوان على سبيل المثال ومن أي محافظة من محافظات مصر حتى يتم اختباره في الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة على جهاز كمبيوتر، وبالتالي ينتفي التحيز وينتفي العنصر البشري، كما أن الجهة الأخرى المعنية بتحديد الاجتياز من عدمه هي جهة تمتلك شفافية مطلقة ونزاهة مطلقة، وبالتالي لم يكن يوجد أي واسطة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن إدخال جهات أخرى في اختبارات المعلمين يأتي لضمان نزاهة وشفافية المسابقة.

وتابع: "في المسابقة السابقة لاختبارات تعيين المعلمين الخاصة بالدفعة الأولى تم اجتياز 28 ألف من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوجه الـ 28 ألف إلى الجهة المعنية واجتاز منهم 16 ألف، وبالتالي تبقى 12 ألف الذين بدورهم سيقدمون إعادة اختبار في الجزء الذين أخفقوا فيه فقط".

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن 12 ألف معلم سيقدمون على إعادة اختبار في الأجزاء التي أخفقوا فيها للالتحاق بوظائف الوزارة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.