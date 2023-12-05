الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم: الرئيس حضر اختبارات المعلمين لقناعته بدور المعلم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه لابد أن تعي الأسرة المصرية أن الدولة المصرية عندما تكون صارمة في انتقاء المعلمين، فالهدف من ذلك هو مصلحة الدولة المصرية. 

 

وأضاف حجازي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أننا عقدنا تدريب تربوي وتدريب لياقة بدنية وذهنية للمعلمين المتقدمين للتعيين، وكان من الممكن أن تقرر وزارة التربية والتعليم الاجتياز من عدمه، لكن تم الاتيان بجهة خارجية، وقد قامت الجهة المعنية بهذا الموضوع حيث تقييم الثقافة العامة لدى المعلمين وقدرتهم على عرض المعلومة وقدرتهم على الحديث بشكل منطقي أكثر، حيث تمتلك هذه الجهة المعنية ضوابط واضحة لوظيفة المعلم وليس مجرد معايير مطلقة. 

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر اختبارات المعلمين لقناعته بأهمية دور المعلم.

 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز اختبارات المعلمين

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