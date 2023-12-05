الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم لـ "الشاهد": اختبارات المعلمين قائمة على 5 محددات

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يوجد  اختبارات قبل ذلك في مسابقة تعيين المعلمين، حيث كنا نرتب الناس بناءً على تقديراتها، لكن تم تغيير ذلك، حيث يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد اختبار للمتقدمين لعمل المعلمين  في خمس مكونات.

وأضافت أن تلك المكونات تتمثل في المكون التخصصي المتمثل في المادة العلمية؛ لأننا نريد معلم كفء وقادر ومرن ويساعد الطلاب على إيصال المعلومة، والمكون الثاني هو الحصول على المهارات التربوية والتكنولوجيا، خاصة وأننا في عصر التكنولوجيا ولدينا تعليم رقمي ويوجد منصات موجودة، وبالتالي يجب أن يمتلك المعلم هذه المهارات، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك المعلم للثقافة العامة، كما يجب أن يمتلك اللغة الإنجليزية حتى لو لم يكن معلم لغة إنجليزية لكن يجب أن يمتلك قدرًا من اللغة الإنجليزية. 

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه بعد اجتياز هذه الاختبارات على كل محافظة، لابد من اجتياز تدريبات تقررها وزارة التربية والتعليم وليس حضور فقط، حيث يوجد فرق كبير، فقد كان يوجد تدريبين أقرتهم وزارة التربية والتعليم هما؛ تدريب تربوي، وتدريب لياقة بدنية وذهنية. 

الدكتور رضا حجازي برنامج الشاهد مسابقة تعيين المعلمين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد الباز

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