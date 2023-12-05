إزالة عقار للخطورة الداهمة بحى طره جنوب محافظة القاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعد العرض على اللجان المختصة، بسرعة تنفيذ إزالة عقارات تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين بنطاق حي طره.

وتنفيذا للتوجيهات بدأت الأجهزة التنفيذية بحي طرة اليوم برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحى بأعمال إزالة العقار رقم 9 من حارة مليجي شارع بركات، والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض، ويمثل خطورة على المارة وهو خال من السكان والمنقولات ومكون من دور أرضٍ وأول من الطوب الأحمر وأسقف خشبية.

شارك بالإزالة مديرو المتابعة الميدانية والإزالات والإشغالات ومشرفو المربعات.

كانت محافظة القاهرة نظمت صباح أمس مؤتمرًا حاشدًا للعاملين بالديوان العام والأحياء بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة تناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحق المواطن فى ممارسة دوره فى اختيار مستقبله الذى كفله له الدستور.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديمقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم آملًا أن تظهر محافظة القاهرة في هذا العرس الديموقراطي بالصورة المعهودة عنها.

وحظيت الندوة بتفاعل كبير من قبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة .

وتم خلال المؤتمر تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.

إزالة عقار داهم الخطورة بحي طرة

إزالة عقار داهم الخطورة بحي طرة

إزالة عقار داهم الخطورة بحي طرة

إزالة عقار داهم الخطورة بحي طرة