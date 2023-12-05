رضا حجازى لـ"الشاهد": اهتمام الرئيس السيسى بقطاع التعليم غير مسبوق

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقطاع التعليم بشكل غير مسبوق، حيث تم تطوير ملف التعليم منذ توليه الحكم، ولهذا تم تدشين فكرة بناء الإنسان المصري، وكذلك تم عمل بنك المعرفة، وبالتالي هناك اهتمام كبير بالتعليم منذ عام ٢٠١٤.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك تحديات كثيرة واجهت الدولة المصرية وبخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم منذ عام 2014، ولهذا عملت الدولة على قدم وساق من أجل التغلب على هذه الصعوبات.

تطوير المنظومة التعليمية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية قامت باتخاذ بعض الإجراءات من أجل التغلب على تحديات ملف التعليم، حيث تم تخفيف حدة عقم المناهج بسبب غياب عنصر التجدديد من خلال تطوير ١٤٠ منهج وفق المواضفات التعليمية الدولية، الاهتمام ببناء شخصية الطالب، توفير أكبر قدر ممكن من المدرسين ذات التخصص العلمي الخاص بكل مرحلة، التخفيف من العنف في إصدار الحكم على نتائج الطلاب في السنوات الأولى من الابتدائية، حيث تم الاستعانة بالفاظ الوصف بدلًا من العنف في قول أن الطالب راسب وهو في أولى خطواته بالتعليم.

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور