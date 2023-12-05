وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى وجه بتعيين 150 ألف معلم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف كل عام.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه قد تم إجراء دراسة لكل مادة في كل إدارة تعليمية وليس فقط مديرية تعليمية، وقد كنت خلال هذا التوقيت نائب وزير المعلمين، وبالتالي تم تحديد الاحتياجات وفق كل إدارة تعليمية وتم مراجعتها بشكل صارم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتابع: "كان لابد لنا أن نستفيد من الدروس السابقة وما حدث من مشكلات تعرضنا لها في السابق، وبالتالي قمنا بتغيير اللائحة في القانون بأن الإعلان يكون لكل محافظة، على سبيل المثال محافظة الدقهلية تحتاج إلى 20 معلم لمادة العلوم، و30 معلم لمادة الرياضيات، وبالتالي ينزل الإعلان لمحافظة الدقهلية، ليقدم فيه ابن محافظة الدقهلية، فلو تم تقديم مواطن على محافظة الدقهلية وهو في البطاقة من محافظة القاهرة سيتم رفضه إجرائيًا".