رضا حجازى لـ"الشاهد": منصب الوزير فى الدولة لم يعد رفاهية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتابع الرئيس السيسي تقارير الوزارة باستمرار منذ توليه الحكم.

تطوير منظومة التعليم

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يمكن القول بأن منصب الوزير لم يعد رفاهية على الإطلاق لكثرة المسؤوليات التي يتحملها بسبب تواجده في هذا المنصب، معبرًا: "إحساسي بالمسؤولية بدأ منذ أن كنت في منصب نائب الوزير، وبالتالي يمكن القول أن هناك تفكير دائم من قبل الوزير ونائبة في العملية التعليمية وما يتعلق بها من عوامل تنمية".

وأضاف في حديثه، أنه يتم وضع جدول زمني داخل الوزارة من أجل إنجاز المهام الخاصة بقطاع التعليم، وهذا الجدول لن يتم تحقيقه إلا من خلال فريق متكامل، هذا فضلًا عن التعاون مع الوزارات المختلفة ومجلس الوزراء.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.