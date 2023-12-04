الكاتب الصحفي محمد صلاح يعلق على مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج

كشف الكاتب الصحفي محمد صلاح تفاصيل مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج، قائلًا:"كانت هناك مخاوف قبل الانتخابات بأن تكون الناس مع الحدث الأضخم، حيث كانت عقول الناس وقلوبها ما تشهده غزة من أحداث وقصف من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي فقد استقطبت الأحداث في غزة إحساس الناس ومداركهم".

وأضاف صلاح خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن هناك إقبال كثيف من قبل الناخبين في الخارج، لافتا إلى أن نظرة الناخب في الخارج تختلف عن نظرة الناخب في الداخل، حيث يرى الناخب في الخارج الصورة أبعد، ولديه وسائل إعلام وميديا بحسب البلد المقيم بها تضم الكثير من الإعلام المناهض؛ سواء الإعلام الإخواني أو الصهيوني، وبالتالي فإن الناخب في الخارج يتعرض لكثافة إعلامية أكبر، ويشعر بدرجة كبيرة بالمخاطر التي تواجه مصر خصوصًا بعد الحديث عن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، وإعادة القصف الإسرائيلي على غزة بعد الهدنة، حيث زاد القتل والمذابح والمجازر الإسرائيلية في غزة، وفي نفس الوقت اقترب الخطر من الحدود المصرية، بعد التركيز على خان يونس، ولم يعد يتبقى إلا رفح.

أشار إلى أن زحف أهل غزة ناحية رفح تحت وطأة الضربات أصبح أكبر، وبالتالي استرجع المصريين بالخارج تحذيرات الرئيس السيسي من أن هناك مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.