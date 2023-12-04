الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكاتب الصحفي محمد صلاح يعلق على مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف الكاتب الصحفي محمد صلاح تفاصيل مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج، قائلًا:"كانت هناك مخاوف قبل الانتخابات بأن تكون الناس مع الحدث الأضخم، حيث كانت عقول الناس وقلوبها ما تشهده غزة من أحداث وقصف من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي فقد استقطبت الأحداث في غزة إحساس الناس ومداركهم". 

وأضاف صلاح خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن هناك إقبال كثيف من قبل الناخبين في الخارج، لافتا إلى أن نظرة الناخب في الخارج تختلف عن نظرة الناخب في الداخل، حيث يرى الناخب في الخارج الصورة أبعد، ولديه وسائل إعلام وميديا بحسب البلد المقيم بها تضم الكثير من الإعلام المناهض؛ سواء الإعلام الإخواني أو الصهيوني، وبالتالي فإن الناخب في الخارج يتعرض لكثافة إعلامية أكبر، ويشعر بدرجة كبيرة بالمخاطر التي تواجه مصر خصوصًا بعد الحديث عن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، وإعادة القصف الإسرائيلي على غزة بعد الهدنة، حيث زاد القتل والمذابح والمجازر الإسرائيلية في غزة، وفي نفس الوقت اقترب الخطر من الحدود المصرية، بعد التركيز على خان يونس، ولم يعد يتبقى إلا رفح.

أشار إلى أن زحف أهل غزة ناحية رفح تحت وطأة الضربات أصبح أكبر، وبالتالي استرجع المصريين بالخارج تحذيرات الرئيس السيسي من أن هناك مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء. 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد الانتخابات الرئاسية الانتخابات بالخارج المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

تحذير جديد: الأرصاد غدا البلاد تشهد سيول وانخفاض في درجات الحرارة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

عاجل.. الخارجية: السلطات المصرية فقط هى التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة إلى أرض الوطن

خدعة الأنفاق.. كيف تستغل إسرائيل تلك الحجة لقصف المدنيين في غزة؟

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة