الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل انتهت أزمته مع الزمالك.. فتوح يثير الجدل بستوري على إنستجرام

فتوح
فتوح

أثار أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، الجدل من جديد حول إيقافه الأخير مع ناديه بعد أزمة لقاء زد في دوري نايل.

ونشر فتوح صورة له مع جماهير الزمالك عبر ستوري “إنستجرام” وعليه علامة “القلب”.

فتوح على ستوري

موعد انتهاء إيقاف فتوح وصبحي ومصطفى الزناري مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موعد انتهاء عقوبة الإيقاف بالنسبة للثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح بعد العقوبة التي تعرضوا لها في وقت سابق.

وقرر الزمالك في وقت سابق إيقاف الثلاثي لمدة شهر والتدريب المنفرد بسبب ما بدر منهم قبل مباراة زد في بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن عقوبة الثلاثي تنتهي يوم 7 ديسمبر المقبل بشكل رسمي ليحق لهم بعدها المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك بصورة طبيعية.

وأحال مسئولو الزمالك ملف مشاركة الثلاثي في المباريات والتدريبات الجماعية إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال ليتخذ القرار الأنسب له في الفترة الحالية.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

أحمد فتوح فتوح الزمالك دوري نايل

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