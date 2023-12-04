الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الفتى الذهبي" بيلينجهام: شرف كبير أن أنضم لقائمة المتوجين بالجائزة

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

تسلم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني جائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب في العالم 2023.

وحصد بيلينجهام جائزة "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب والمقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وأعلنت الصحيفة فوزه في شهر نوفمبر الماضي، فيما تسلم الجائزة اليوم في حفل بمدينة تورينو الإيطالية.

وعبر بيلينجهام عن سعادته بتسلمه الجائزة، قائلًا في كلمته:"إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذه القائمة من المتوجين بالجائزة، أود أن أقول إن واين روني هو أكثر من حفزني من قائمة الفتى الذهبي."

وأضاف:"أنا فخور بفوزي بجائزة الفتى الذهبي. سرّي هو المسؤولية منذ أن كنت طفلًا في الأكاديمية. أحب ذلك".

وزاد:"أريد أن أتحسن كل يوم وأساعد ريال مدريد. تركيزي ينصب على ذلك."

واستطرد:"ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم. يسعدني أن تتاح لي الفرصة للعب هنا".

جود بيلينجهام ريال مدريد جائزة الفتي الذهبي جولدن بوي أفضل لاعب شاب في العالم

مواد متعلقة

مران الأهلى.. تدريبات بدنية لعبدالمنعم وجلسة علاج طبيعى لياسر إبراهيم

الهلال السعودي يهزم ناساجي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا

هل يعاقب هالاند؟.. الاتحاد الإنجليزي يتهم مان سيتي بسوء سلوك لاعبيه

استفزاز الدون.. ما العقوبة المنتظرة لـ على البليهى بعد طرده أمام النصر؟

تشكيل الهلال السعودي أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

إنتر يكتسح نابولى بثلاثية ويعزز صدارته للدورى الإيطالى

جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

منافسة عربية أوروبية على استيراد «الرمان الأسيوطى»

المؤبد غيابيا لمتهم استدرج طالبة وهتك عرضها في الإسكندرية

سيناء تعود أرضًا للفيروز: مشروعات تنموية بمليارات بعد دحر الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة