"الفتى الذهبي" بيلينجهام: شرف كبير أن أنضم لقائمة المتوجين بالجائزة

تسلم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني جائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب في العالم 2023.

وحصد بيلينجهام جائزة "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب والمقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وأعلنت الصحيفة فوزه في شهر نوفمبر الماضي، فيما تسلم الجائزة اليوم في حفل بمدينة تورينو الإيطالية.

وعبر بيلينجهام عن سعادته بتسلمه الجائزة، قائلًا في كلمته:"إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذه القائمة من المتوجين بالجائزة، أود أن أقول إن واين روني هو أكثر من حفزني من قائمة الفتى الذهبي."

وأضاف:"أنا فخور بفوزي بجائزة الفتى الذهبي. سرّي هو المسؤولية منذ أن كنت طفلًا في الأكاديمية. أحب ذلك".

وزاد:"أريد أن أتحسن كل يوم وأساعد ريال مدريد. تركيزي ينصب على ذلك."

واستطرد:"ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم. يسعدني أن تتاح لي الفرصة للعب هنا".