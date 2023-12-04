الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

DMC تُفسد أحلام الاحتلال فى وثائقى "مخطط النيل إلى الفرات"

DMC
DMC

أعلنت قناة DMC موعد عرض الفيلم الوثائقي "المخطط من النيل إلى الفرات" لأول مرة اعترافات من قلب إسرائيل بلسان قاداتها، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل، والإعادة يوم السبت في الساعة 11 مساءً. 

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الوثائقي اعترافات تذكر لأول مرة من قلب إسرائيل بلسان قادتها عن مخطط النيل إلى الفرات، وقصة تهجير الفلسطينيين الذي تصدي لها الشعب المصري والرئيس السيسي الذي أكد أن التهجير خط أحمر ولن نقبل أو نسمح به.

وتعرض المتحدة في وثائقها بعضًا من شهادات رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، بجانب شهادة المفكر الكبير الراحل عبدالوهاب المسيري، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس وعالم الاجتماع المصري الراحل، الذي كان من أشهر أعماله موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" التي صنفت بأنها أحد أهم وأكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين.

مخطط إسرائيل من النيل إلى الفرات اعترافات قادة اسرائيل فيلم وثائقي برومو

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