كيف أسهمت "القاهرة الإخبارية" فى تحقيق السبق والدقة فى عامها الأول؟

قالت د.سارة نصر، خبيرة الإعلام الرقمي، إن القاهرة الإخبارية كانت المنصة الرسمية الأولى المنتشرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

أضافت خبيرة الإعلام الرقمي، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" أن القاهرة الإخبارية أسهمت في عامها الأول في التصدي للشائعات وترويجها بسبب المنصات الإعلامية الأخري.

وأشارت إلى أن الإعلام المصري تعامل مع جميع الأزمات، خاصة الحرب على غزة بمنتهى الشفافية والموضوعية وبحياد تام، الأمر الذي كان مفتقدًا في السنوات الماضية.

ونوهت خبيرة الإعلام الرقمي إلى أن القاهرة الإخبارية حافظت بشكل كبير على الأمن القومي من خلال نقل كل ما يثار خارج مصر وداخلها بمنتهى الدقة والوضوح.