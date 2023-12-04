الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف أسهمت "القاهرة الإخبارية" فى تحقيق السبق والدقة فى عامها الأول؟

جريدة الدستور

قالت د.سارة نصر، خبيرة الإعلام الرقمي، إن القاهرة الإخبارية كانت المنصة الرسمية الأولى المنتشرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

أضافت خبيرة الإعلام الرقمي، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" أن القاهرة الإخبارية أسهمت في عامها الأول في التصدي للشائعات وترويجها بسبب المنصات الإعلامية الأخري.

وأشارت إلى أن الإعلام المصري تعامل مع جميع الأزمات، خاصة الحرب على غزة بمنتهى الشفافية والموضوعية وبحياد تام، الأمر الذي كان مفتقدًا في السنوات الماضية.

ونوهت خبيرة الإعلام الرقمي إلى أن القاهرة الإخبارية حافظت بشكل كبير على الأمن القومي من خلال نقل كل ما يثار خارج مصر وداخلها بمنتهى الدقة والوضوح.

قالت الدكتورة سارة نصر القاهرة الإخبارية الدكتورة سارة نصر خبيرة الإعلام الرقمي الحياة اليوم المنصة الرسمية الاولي الأمن القومي

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