"القومي للسينما" يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم على مسرح الهناجر (صور)

شارك مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة حسين بكر ألأطفال ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقاهرة برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق، وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وشارك الدكتور حسين بكر، ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي الذي بدأ بالتنورة و التي أستقبلته بصحبة مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي الصيني ونائب مديرالمركز هي يان هاي والذي حضر الاحتفالية نائبا عن المستشار الثقافي الصيني، وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات الفنية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما و الدكتورة منى صبحى نورالدين وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع بجامعة الأزهر وذلك لجهودهم المجتمعية في رعاية ذوي الهمم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة القرأن الكريم والإنشاد الديني للطالب عمر أحمد محمد مدرسة النور للمكفوفين بالمعصرة، تلتها فقرة الغناء للطالب إياد محمود من إدارة السيدة زينب والفلكلور الشعبي للطالب خالد إبراهيم إدارة عابدين والشعر بالإنجليزية للطالبة جودي محمد من موهوبين إدارة الوايلي وإلقاء الشعر باللغة العربية للطالبة نورين عماد إدارة كوبري القبة من ذوي الهمم وفقرة الاداء للطفلين يوسف وعمر محمد عاطف إدارة المعادي وأختتم الحفل بالتنورة للطالبة هناء صلاح من إدارة الشرابية .

حضر الإحتفالية المونتيرة منار حسني رئيس المركز الأسبق ومحسن عبد الموجود مستشار الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ولفيف من قيادات التربية والتعليم.

وتسلم الأطفال المميزين من ذوي الهمم ميداليات التكريم وشهادات تقدير لجهودهم بأنشطة القومي للسينما كما تم تكريم الطالب محمد كرم من إدارة شرق مدينة نصر الذي اصبح مدرساً بمدرسة التربية الفكرية وقد اعرب المشاركين بالفعالية عن سعادتهم الغامرة لمشاركة د.حسين بكر للأطفال والإستماع إلي مواهبهم .

وأشرفت علي الاحتفالية الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومي للسينما.

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