للسيدات.. أطعمة ترفع مستويات الحديد في الدم

تعاني أغلب النساء من نقص الحديد بالدم، ويصعب على أغلبهن تناول أقراص الفيتامينات التي تحتوي على حصة مناسبة من فيتامينات الحديد.

ويعد الحفاظ على مستويات الحديد المثالية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وخاصة بالنسبة للنساء، اللاتي هن أكثر عرضة لنقص الحديد بسبب فقدان دم الدورة الشهرية والحمل، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى التعب والضعف والدوخة. كما يعد دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لمنع فقر الدم والحفاظ على مستويات الطاقة، ويرصد الدستور أبرز 3 أطعمة تعزز مستويات الحديد لدى النساء.

السبانخ

فإن دمج السبانخ مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، إلى جانب الحديد مثل الحمضيات أو الفلفل الحلو، يعزز امتصاص الحديد، ويمكن أن يساهم تضمين سلطات السبانخ أو العصائر أو السبانخ المقلية كجزء من النظام الغذائي اليومي بشكل كبير في تلبية متطلبات الحديد.

العدس

تعتبر هذه البقوليات مصدرًا جيدًا للحديد للنساء، خاصة أنها تحتوي على كمية جيدة من الحديد جنبا إلى جنب مع الألياف والبروتين، مما يجعلها خيارا مغذيا.

اللحوم

ولمن يفضلون المنتجات الحيوانية، تعد اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي ولحم البقر مصادر ممتازة للحديد والذي يمتصه الجسم بسهولة أكبر من الحديد، والاستهلاك المنتظم للحوم الخالية من الدهون يوفر دفعة كبيرة لمستويات الحديد، ومن الضروري موازنة هذه اللحوم مع الأطعمة الأخرى الغنية بالمغذيات للحصول على نظام غذائي متكامل.

مع ضرورة الحرص على تجنب الإفراط في تناول القهوة والشاي،الذي يمكن أن يعيق امتصاص الحديد، للحفاظ على مستويات الحديد الصحية لدى النساء.