الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقرير لـ extra news يكشف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

المناخ
المناخ

عرضت قناة extra news تقريرًا يكشف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جاء فيه: 

  • تهدف إلى تمكين الدولة من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.
  • الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
  • تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
  • زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.
  • تبني اتجاهات عدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
  • الحفاظ على المساحات الخضراء مع تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
  • العمل على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
  • تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
  • تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء.
  • تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
تغير المناخ الاستراتيجية الوطنية مصادر الطاقة المتجددة الانبعاثات الحرارية البنية التحتية

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