تقرير لـ extra news يكشف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
عرضت قناة extra news تقريرًا يكشف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جاء فيه:
- تهدف إلى تمكين الدولة من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
- زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.
- تبني اتجاهات عدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
- الحفاظ على المساحات الخضراء مع تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
- العمل على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء.
- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.