الدستور تكشف ملامح خطة الطروحات الحكومية فى 2024

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، من ضبط عدد من مسئولى الشركات الخاصة؛ لارتكابهم جرائم تموينية، واستيلائهم على المال العام. وأسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع نحو ٩٠٠ طن سكر مخصص من الدولة، بأسعار تزيد على القيمة المحددة، والتلاعب فى وزن العبوات، وعدم طبع السعر لنحو ٥ أطنان، وقد جرت مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية. كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن بيع بعض أصحاب المطاحن، بمحافظة أخرى، كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصى، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة. وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التى باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات. تأتى تلك الجهود الحثيثة، فى إطار السياسة العامة للدولة، لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار، والاستيلاء على المال العام.

تعتزم الحكومة إتمام عدد من الصفقات المخطط لها ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات بنهاية النصف الأول من العام المقبل ٢٠٢٤، وذلك فى إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول فى تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وتوفير سيولة من النقد الأجنبى خلال فترة قصيرة، وتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية. وتشمل المرحلة الراهنة من خطة الطروحات، التى تمتد بين أكتوبر ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، طرح مجموعة من الشركات بقيمة تقديرية تبلغ نحو ٥ مليارات دولار، وهى: محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت فى أكتوبر ٢٠٢٣، ومحطات شركة شيل أوت فى ديسمبر ٢٠٢٣، ومحطات شركة وطنية وشركة صافى فى ديسمبر ٢٠٢٣، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة فى ديسمبر ٢٠٢٣، ومحطة سيمنس لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو ٢٠٢٤، بالإضافة إلى طرح ٤ محطات من مشروع محطات تحلية المياه خلال النصف الأول من ٢٠٢٤.

الفنادق التاريخية

جرى طرح ٧ من الفنادق التاريخية المملوكة لشركة إيجوث، بهدف ضخ رأسمال فى هذه الفنادق لتطويرها ورفع كفاءتها؛ ما من شأنه المساهمة فى تعظيم العائد من تلك الفنادق، فضلًا عن تنمية القطاع السياحى، وتلقى الصندوق السيادى عروض الشراء من المستثمرين المهتمين، وتم تأهيل العروض المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وتم التفاوض معهما لتحسين التقييم المقدم، وكذا تحسين صيغة الشراكة، إلى أن تم اختيار مجموعة طلعت مصطفى، ويصل حجم الاستثمار من قبل المجموعة إلى ٧٠٥ ملايين دولار.

محطة كهرباء سيمنس بنى سويف

تم إنشاء ٣ محطات لتوليد الكهرباء من قبل شركة سيمنس الألمانية فى العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبنى سويف بإجمالى قدرات ١٤.٤ جيجاوات، وتدرس الحكومة حاليًا طرح محطة بنى سويف، حيث قام الصندوق السيادى بالتواصل مع المستشار المالى لتحديث الدراسة المقدمة مسبقًا بشأن طرح المحطة، وعليه قام المستشار المالى بتجهيز سيناريوهات جديدة حسب توجهات الشركة القابضة لكهرباء مصر من حيث تقييم المحطة والافتراضات المالية والفنية الخاصة بعملية الطرح، وتم تفويض الصندوق من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر للتعاقد مع جهة استشارية.

محطات شركة وطنية

تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وإنشاء كيان جديد يمتلك ١٧٤ محطة المزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالى أكثر من ٣٠٠ محطة مملوكة لشركة وطنية، وتم البدء فى الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات، وقد قام ٨ مستثمرين محتملين بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، مع رجوع ٤ منهم بقائمة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة، وتم تلقى عروض شراء غير ملزمة من المستثمرين، والبدء معهم فى إجراءات المرحلة الثانية الخاصة بإطلاعهم على التقارير النافية للجهالة، تمهيدًا لتقديمهم عروض شراء نهائية فى نوفمبر الماضى، لكن الحكومة قررت مؤخرًا إرجاء الأمر لعدة أسابيع.

محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت

تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع وطلب تقديم العروض، وبالفعل قام الصندوق باختيار أفضل عرض من المستثمرين المتقدمين، ومنح أفصل عرض فترة حصرية مدتها ٦٠ يومًا، للبدء فى الدخول على غرفة البيانات الخاصة بالصفقة والبدء فى إجراءات الفحص النافى للجهالة، وبعد فترة الحصرية، من المفترض أن يقوم المستثمر بالتقدم بعرض شراء ملزم. وبدوره، تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين، لتكليفهم بإجراء تقييم لمحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالى النهائى المقدم من قبل المستثمر.

شركة صافى

تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة شركة صافى لتعبئة المياه وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع، بالإضافة إلى ٧٥ منفذ بيع، والمقرر نقلها إلى الشركة الجديدة، ويقوم حاليًا ٢ مستثمرين محتملين بدراسة تفاصيل الصفقة، ومن المقرر أن يقوموا بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، وتم تجهيز تقرير الفحص النافى للجهالة بواسطة جرانت ثورنتون، وستتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض غير الملزمة، وبعد تلقى العروض اللازمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة فى ديسمبر الجارى.

محطة الزعفرانة

جرى إنشاء محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة على ثمانى مراحل؛ بدءًا من عام ٢٠٠٠ وانتهاءً فى ٢٠١٠، وتم الاتفاق بين الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء، على أن يتم طرح المحطة على طرحين، الأول هو المراحل ١- ٤ وقد انتهى عمرها الافتراضى، يتم طرحها على مستثمر لإعادة تأهيلها، والطرح الثانى هو المراحل ٥- ٨ وتتبقى فترة فى عمرها الافتراضى، ومن المقرر أن يكون موعد الترسية المتوقع ديسمبر الجارى.

مشروع محطات تحلية المياه

تستهدف الحكومة طرح ٤ محطات بطاقة إنتاجية ٣٣٥ ألف متر مكعب/ اليوم من ٢١ محطة تحلية بالمناطق الساحلية، بإجمالى طاقة إنتاجية ٣.٣ مليون متر مكعب/ اليوم فى المرحلة الأولى ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥. وقام صندوق مصر السيادى، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، بفتح باب التقديم لمرحلة التأهيل المسبق، وتقدم أكثر من ٩٠ مستثمرًا، وتم تأهيل ١٧ تحالفًا، ومن المقرر أن يكون موعد الترسية فى النصف الأول من ٢٠٢٤.