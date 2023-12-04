الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية يكشف أهداف لقاءات الرئيس السيسي في cop 28

الرئيس السيسي فى
الرئيس السيسي فى كوب 28

قال د.أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية إن لقاءات الرئيس السيسي على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop 28"، تأتي في سياق دبلوماسية التشاور والتحاور والتواصل مع زعماء العالم في المحافل الدولية كافة.

أضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية extra news، أن لقاءات السيسي بمؤتمر المناخ cop 28 تهدف إلى 3 أهداف أساسية تتمثل في التنمية في مصر تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توظيف دبلوماسية التنمية وعلاقات الرئيس السيسي الجيدة برؤساء دول العالم وعلاقات مصر القوية ودبلوماسيتها الرشيدة والنزيهة وتوظيفها في خدمة تنمية الداخل من خلال العمل على تعزيز الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية في ظل الفرص الواعدة التي حققها الاقتصاد المصري خاصة في المشروعات القومية العملاقة.

رئيس مؤتمر المناخ COP28 فعاليات مؤتمر COP28 الرئيس السيسي اتفاقية الأمم المتحدة

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