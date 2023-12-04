الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي جمال يواصل تصدر الترند بأغنية "جيت متأخر" (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

واصل النجم رامي جمال تصدره لتريند “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية “جيت متأخر” والذي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وجاءت أغنية رامي جمال الجديدة “جيت متأخر” المركز الثاني لتريند يوتيوب واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة خلال 6 أيام منذ طرحها.

وتعاون رامي جمال في أغنية “جيت متأخر” مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

وتقول كلمات الأغنية: 

“لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع .. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد .. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين”

 

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية “هيبدأ  يتكلم ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

“ هيبدأ يتكلم" من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام، تصوير أسماء نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: 

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقى صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل ما أنا فاهمه وكاشف ورقه سبتو أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقو".

رامي جمال يوتيوب جيت متأخر أغنية “جيت متأخر” هيبدأ يتكلم تريند يوتيوب

مواد متعلقة

غدا.. تصوير حلقة هنيدي وحفلة رامي صبري ببرنامج "سولد اوت"

أحمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "قبطان سفينتى"(فيديو)

غدًا.. تشييع جثمان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

"الوداع الأخير".. انهيار ريهام عبد الغفور داخل المستشفى خلال وداع والدها

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

"السر" مسلسل انتهى من تصويره أشرف عبد الغفور قبل رحيله ولم يُعرض

مسلسل "رشيد".. آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل رحيله

دياب ينعى الفنان أشرف عبدالغفور: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته"

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات في سب لاعب بيراميدز

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

حزب الله اللبنانى يعود مجددًا للاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلى

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة