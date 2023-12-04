رامي جمال يواصل تصدر الترند بأغنية "جيت متأخر" (فيديو)

واصل النجم رامي جمال تصدره لتريند “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية “جيت متأخر” والذي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وجاءت أغنية رامي جمال الجديدة “جيت متأخر” المركز الثاني لتريند يوتيوب واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة خلال 6 أيام منذ طرحها.

وتعاون رامي جمال في أغنية “جيت متأخر” مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

وتقول كلمات الأغنية:

“لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع .. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد .. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين”

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية “هيبدأ يتكلم ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

“ هيبدأ يتكلم" من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام، تصوير أسماء نبيل.

وتقول كلمات الأغنية:

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقى صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل ما أنا فاهمه وكاشف ورقه سبتو أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقو".