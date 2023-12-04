الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. وزير التعليم ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد"

جريدة الدستور

يستضيف الإعلامي محمد الباز، د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في برنامج "الشاهد"، ليروي شهادته عن التجربة المصرية خلال سنوات التحدي والإنجاز.

ويتحدث وزير التعليم، خلال اللقاء، كيف تم تكليفه بالعمل على تطوير ملف التعليم، كما يتحدث عن تكليف الرئيس السيسي له بالعمل على قناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير التعليم وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية ومراعاة ظروف الأسرة المصرية.

يكشف حجازي كواليس النقاشات التي دارت مع الرئيس السيسي بشأن ملف التعليم، ولماذا يحظى التعليم الفني باهتمام القيادة السياسية؟، وكذا اهتمامات الرئيس بالتعليم التنافسي وضرورة تجهيز الطلاب لسوق العمل، كما يكشف حجازي حجم ميزانية الوزارة، وأسباب زيادتها لـ160 مليار جنيه، وكيف تعمل الدولة على تطوير قرابة 50 منهجًا وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساءً، على قناة إكسترا نيوز.

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