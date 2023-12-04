انتخابات الرئاسة 2024: مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" بالمنيا لدعم السيسي (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

شهد المؤتمر حضورا كثيفًا، من مختلف شرائح المجتمع الذين يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمالا لمسيرة التنمية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، أعمالها من تصويت المصريين المقيميين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024، حيث جرت الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1و2و3 ديسمبر الجاري، وسط حالة من الاستقرار والفرحة بين المصريين الذي حرصوا على ممارست حقهم الدستورى.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أنه يتم وقف الحملة الانتخابية وبدء فتره الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الداخل اعتبارا من الساعة 12:00 صباحا يوم الجمعة 8 ديسمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالداخل

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالداخل من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر.