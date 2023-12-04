الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم 2023

السكر
السكر

تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين عن سعر كيلو السكر اليوم 2023 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذا يستعرض الدستور سعر كلًا من السكر وبعض السلع الغذائية مثل الأرز والزيت والفول وغيرهم. 

سعر كيلو السكر في الأسواق 

شهد سعر كيلو السكر ارتفاعًا خلال الأيام الماضية لدى المحال التجارية ومحال التجزئة، مما نتج عنه شكاوى من قبل المواطنين حيث تراوح سعره من 47 إلى 50 جنيهًا للكيلو جرام الواحد وبختلف سعره من منطقة إلى أخرى بينما بينما سجل سعر كيلو السكر اليوم 2023 على بطاقة التموين 12.6 جنيه للمستفيدين من بطاقة التموين والذي يصل عددهم إلى 60 مليون مواطن.

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" آخر تحديث لسعر السكر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، وفقًا لبوابة مجلس الوزراء، حيث سجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 41.51 جنيهًا للكيلو جرام. 

موعد انتهاء أزمة السكر 

من المتوقع أن يتراجع سعر السكر إلى النصف خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بعد تولي وزارة التموين مسئولية سد الفجوة الحالية ولن تعتمد على القطاع الخاص.

وأكد وزير التموين، أن سعر كيلو السكر سيصل مع بداية العام الميلادي الجديد 2024 إلى 24 أو 25 جنيهًا، وناشد المواطنين خلال الأسبوعين القادمين بعدم شراء السعر بأكثر من 27 جنيها وليس بـ 50 جنيها كما يقوم بها التجار الآن الذين استغلوا العجز.

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 ديسمبر.. وموعد انتهاء الأزمة الحالية

أسعار السلع الغذائية 

سعر كيلو الأرز المعبأ 30.97 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ 39.84 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ 22.63 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة)/ لتر 61.94 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ 41.51 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المعبأ 23.46 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ 51.38 جنيه.

سعر زيت الذرة كريستال/ لتر 78.89 جنيه.

سعر البيض البلدي 5.34 جنيهًا للبيضة الواحدة.

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سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 ديسمبر.. وموعد انتهاء الأزمة الحالية

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