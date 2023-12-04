محمود حافظ لجمهوره: "شارك في الانتخابات الرئاسية.. وعبر عن رأيك"

حرص الفنان محمود حافظ على دعوة جمهوره للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انطلاقها يوم 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري.

وشارك “حافظ” مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، قال فيه: “انزل وشارك وعبر عن رأيك في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 ديسمبر”.

وانطلق قبل أيام، تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وعلي مدار 3 أيام في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية حول العالم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.