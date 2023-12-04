وزير العدل الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": حكومة نتنياهو ارتكبت جرائم إبادة جماعية فى غزة

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، إن إسرائيل أعلنت الحصار الجماعي على سكان غزة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالالتزامات الدولية.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية ببرنامج "مطروح للناقش"، أن إسرائيل لم تلتزم بأي نص من نصوص معاهدة جينف، وهذا ما نشاهده من قصف للمباني والسكان وأماكن العبادة والمستشفيات، بل خالفت قواعد القانون الدولي.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن كل الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، مضيفًا أن حكومة نتنياهو ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر قرابة شهرين.

ونوه وزير العدل إلى أن المستشفيات والأطقم الطبية تتمتع بحصانة قانونية وفقًا لاتفاقيات جنيف التي تمنع استهدافها، وهذا ما خالفه الاحتلال بحصاره وضربه المباشر للأطقم الطبية وسيارات الإسعاف.