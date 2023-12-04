القاهرة الإخبارية: الاحتلال طالب سكان خان يونس بالنزوح لرفح

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنه خلال الساعات الماضية شهدت رفح عدة استهدافات عنيفة، إضافة لمنطقة خان يونس التي تعرضت لقصف مركّز.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال أطلق عدة قذائف أسفرت عن تهدم 5 منازل مكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد من الشهداء، لافتة إلى أن الاحتلال طلب من سكان شرق خان يونس مغادرة المنطقة والنزوح لمنطقة رفح على أطراف جنوب غزة.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الوضع في مستشفى ناصر الطبي غير مستقر، بسبب نقص المساعدات الطبية، لكن ليس لها خيار آخر سوى استقبال الجرحى والشهداء.