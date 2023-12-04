الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال طالب سكان خان يونس بالنزوح لرفح

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنه خلال الساعات الماضية شهدت رفح عدة استهدافات عنيفة، إضافة لمنطقة خان يونس التي تعرضت لقصف مركّز.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال أطلق عدة قذائف أسفرت عن تهدم 5 منازل مكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد من الشهداء، لافتة إلى أن الاحتلال طلب من سكان شرق خان يونس مغادرة المنطقة والنزوح لمنطقة رفح على أطراف جنوب غزة.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الوضع في مستشفى ناصر الطبي غير مستقر، بسبب نقص المساعدات الطبية، لكن ليس لها خيار آخر سوى استقبال الجرحى والشهداء.

مراسلة القاهرة الاخبارية الإحتلال الإسرائيلي رفح خان يونس قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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