"طعنتها وسرقت هاتفها".. قاتل عجوز القليوبية يُدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة

أدلى المتهم بقتل عجوز مسنة في القليوبية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قبل أن تُصدر امرًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم أنه كان يراقب المجني عليها، خاصًة بعد علمه باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل شقتها، لذا قرر التخلص منها لسرقتها.

وأوضح أنه تنفيذا لذلك جهز سكين حاد، واستغل وجودها بمفردها في الشقة، وتسلل إليها ثم سدد لها عدة طعنات أدت إلى إنهاء حياتها في الحال.

وتابع: وجهت لها عدة طعنات حتى ماتت.. وسرقت هاتفها المحمول وخلعت عنها حلقها، وقررت تركه وهربت".

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ببلاغ بمقتل ربة منزل داخل الشقة سكنها الكائنة بعقار بدائرة المركز، على إثر طعنات وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، وبجوارها قرطها الذهبى وسكين مُدمم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة، وتم إصدار إذن من النيابة والقبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.