فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

اتشح العاملون في الوسط الفني بالسواد على مدار أسبوع كامل، رحل خلاله اثنان من نجوم الوسط الفني، هما الثنائي الفنان طارق عبدالعزيز، والفنان أشرف عبدالغفور.

وودّع الوسط فنانان قديران خلال هذا الأسبوع، وهما الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسله الجديد "بقينا اتنين"، الذي من المقرر عرضه في نهاية شهر ديسمبر الجاري 2023، وأكدت أماني التونسي، مؤلفة المسلسل، أنه لن يتم تغيير شخصيته بل سيتم معالجة المسلسل دراميًا.

وفي سياق متصل، رحل الفنان أشرف عبدالغفور، مساء أمس، نتيجة حادث مفاجئ تعرّض له، رفقة زوجته، على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بأكتوبر، ولم يكمل تصوير دوره في مسلسل "نقطة سوداء"، الذي أكد مخرجه أنه لن يتم تغيير الشخصية، بل سيتم تعديل السيناريو دراميًا.

في فيلم "أيوب"، رحل الفنان محمود المليجي فجأة أثناء تصوير مشهد موته في الفيلم ذاته، ولم يستكمل تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي، وهذا ما كشفه المخرج هانى لاشين.

الفنان الراحل صلاح ذو الفقار رحل عن عالمنا أثناء تصوير مشهده قبل الأخير في فيلم "الإرهابي"، مع الفنان عادل إمام، في 22 ديسمبر 1993، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

رحل الفنان الكبير مصطفى متولي عندما كان يؤدي دوره في مسرحية "بودي جارد"، آخر أعمال الزعيم عادل إمام المسرحية، ووقع على خشبة المسرح إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاته في عام 2000.

كما رحل الفنان الراحل عبدالله غيث أثناء تصوير مسلسل "ذئاب الجبل" عن عمر ناهز 63 عاما، ليتم تغيير أحداث المسلسل لكي تتناسب مع غيابه عن العمل، بعدما لم يجد فريق العمل بديلا له لاستكمال الدور.