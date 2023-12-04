حرس الحدود يتقدم على طنطا بهدفين نظيفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وطنطا المقامة بملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري المحترفين، بتقدم حرس الحدود بهدفين نظيفين سجلهما محمود ممدوح.

نصف ساعة الأولى شهدت كر وفر من الفريقين ومحاولات هجومية غير متكملة، لذلك لم يتعرض مرمى أحمد ربيع الشيخ حارس طنطا وحارس مرمى حرس الحدود، لخطورة تذكر ونال محمود ممدوح لاعب حرس الحدود انذارا للخشونة.

ملامح الخطورة ظهرت في الدقيقة 35 عندما مرر إبراهيم القاضي لاعب طنطا كرة طولية لعبها محمود أبوجودة برأسه لإيهاب سمير الذي أعادها لأبوجودة فسددها قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 38 أعاد أسامة النجار الكرة بشكل خاطىء لأحمد علي فخطفها محمد النجيلي، ومررها لمحمود ممدوح الذي سدها داخل المرمى، مسجلاً هدف التقدم لفريق حرس الحدود وهدفه الشخصي الخامس هذا الموسم.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم عمرو عابدين ركلة حرة لحرس الحدود خارج منطقةالجزاء من الجانب الايسر تصدى لها أحمد شديد قناوي، ومرر كرة عرضية سددها محمود ممدوح وارتدت من الحارس، وتابعها محمود ممدوح لداخل المرمى مسجلا هدفع وهدف حرس الحدود الثاني.

بدأ حرس الحدود الشط الأول بتشكيل مكون من: كريم عماد في حراسة المرمى ومؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي في الدفاع وعبد الرؤوف زيكو ومحمد القط وإسلام سمير في الوسط ومحمد النجيلي ومحمود أبوجودة ومحمود ممدوح في الهجوم.

وبدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل مكون من: أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرم وأسامة النجار وأحمد علي وشريف مجدي وشهاب وأحمد السيد وحسون محمد وكريم أسامة في الوسط وعبد الرحمن الدح ومحمد عاطف وميدو جمال في الهجوم.