القاهرة الإخبارية: وصول 23 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا، قبل قليل، يفيد بوصول 23 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من المدنيين مغادرة مساحات واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك عدد من الأحياء في الأجزاء الجنوبية من القطاع، بعد أن استأنف هجومه العسكري هناك.

إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس

وفي وقت سابق من يوم الأحد، طلب جيش الاحتلال من الناس إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس، وهي مدينة في جنوب غزة، حيث بحث الكثيرون عن مأوى في الأسابيع الأخيرة.