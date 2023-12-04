اعترافات انجى حمادة.. تستقطب الرجال لمسكنها عبر البث المباشر

اعترفت " إنجى حماده “ المتهمة بنشر فيديوهات يتضمن فحواها إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة “ أمام جهات التحقيق المختصة أنها كانت تستخدم البث المباشر للتعرف على الرجال واستقطابهم بمسكنها وذلك بمعاونة المتهم الثانى ” كروان مشاكل ”، كما أقرت بنشر فيديوهات المخلة بالآداب بهدف زيادة عدد المتابعين والمشاهدة، وكذلك إنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وكشفت التحقيقات مع المتهمة إلى أنها كانت تقوم بشراء أوقات على قنوات فضائية ببعض القنوات لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها .

وأكدت التحقيقات أنه عثر بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان بملابسها وأقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى .

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة «لها معلومات جنائية» – والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتفا محمول «محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة»- كاميرا استاند تصوير بفلاش.

وبمواجهتها، اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.