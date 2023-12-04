الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: مساندة جهود العمل المناخى لتعزيز مسار التعافى الاقتصادى الأخضر

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا حريصون على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الإفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والإفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في إفريقيا، اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية، وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.


وأضاف الوزير، في لقائه مع سانجيف جوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة المناخ «COP 28» بدبي: نتطلع إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الإفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي الأخضر، وذلك في إطار حرص الدولة على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، التي تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والإفريقية.

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وأشار الوزير إلى: إننا نستهدف زيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الإفريقية في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.

محمد معيط وزير المالية فرص الشراكة مؤسسة التمويل الافريقية المنفعة المتبادلة

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