الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى لـ ريهام عبدالغفور فى جنازة والدها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور في حالة انهيار تام في صلاة الجنازة على والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ81 عاما. 

وحرص عدد من الفنانين على مواساة ريهام عبد الغفور في مصابها الأليم. 

وشيع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور منذ قليل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر. 

وحرصت ريهام عبد الغفور على مرافقة والدها في السيارة الخاصة بتشييع الجثمان. 

ريهام عبد الغفور من جنازة والدها 

جنازة الفنان أشرف عبدالغفور 

وكان في مقدمة المشيعين عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان أحمد السقا والفنان الدكتور أشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد بدير، ميرفت أمين، بشرى، حنان مطاوع، وفاء عامر، أحمد السعدنى، سيد رجب، داليا البحيرى، دينا الشربينى، عمرو محمود ياسين، محمود الحدينى، محمد محمود عبد العزيز، نهال عنبر، محمد الصاوى، فتوح أحمد، والمخرج أحمد صقر والإعلامى عمرو الليثى، لقاء سويدان، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، والفنان محمد على رزق، والمخرج أشرف فايق وآخرين

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كل من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، إيمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ انتهى عبد الغفور من  تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة. 

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