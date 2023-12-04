الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين للمتهم بإحداث عاهه مستديمة لشخص بمركز المنشأه بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" عامل، بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ح " بدائرة مركز المنشاة.

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جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل شقيقين للمفتى

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب  وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما،وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  ووجهت إليه النيابة العامة تهمة أحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل شقيقين للمفتى

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