معهد التمريض بجامعة القناة ينمظم ورشة عن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

نظم المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس، ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة تحت عنوان " الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع"بمدرج المعهد الفني للتمريض، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض.

حاضر بورشة العمل كلا من الدكتورة صفاء جمعه أحمد أبو السعود مدير المعهد الفني للتمريض، والدكتورة دنيا سليم جريش أستاذ مساعد التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس.

الورشة والأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

وقد تطرقت ورشة العمل إلى الحديث حول الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وطبيعتهم الخاصة، من حيث القصور في التواصل الاجتماعي سواء لفظي أو غير لفظي والتأخر في النطق وفقدان لغة مكتسبة وعدم القدرة على تكوين صداقات.

عدم إدراك الأطفال المصابين بالتحديد للخطر

مع التأكيد على أنهم لا يدركون الخطر سواء بالسير أمام وسيلة مواصلات، أو صعود المرتفعات، كما أن لديهم سلوكيات تكرارية نمطية، وليست لديهم القدرة على تقليد الآخرين.

كما يدعون بذوي اضطراب طيف التوحد الآن، هذا وتم التركيز خلال الورشة على أن التوحد ليس مرض، بل هو اضطراب وإعاقة نمائية، ولا يوجد طفلين بنفس الأعراض والخصائص، وبالتالي طرق العلاج فردية لكل طفل، وبذلك التوحد يعد اضطراب وليس مرض.

كما أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة- بغض النظر عن طبيعة الإعاقة، وعن أعمارهم وعن دياناتهم- فجميعهم بحاجة ماسة إلى أن يقبلهم المجتمع ويحترمهم، ويقدرهم.