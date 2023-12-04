الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12212 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائى
سرقة تيار كهربائى

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1604قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12212قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

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الأمن الاقتصادي يضبط 1644 قضية ظواهر سلبية و13430سرقة تيار كهربائي

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الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 466 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 112 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (مخالفات مبان - محال بدون ترخيص - بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

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