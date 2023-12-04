الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يشهد ندوة تثقيفية عن أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته

نظمت المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية مع العاملين بأحياء شبرا وروض الفرج والساحل والشرابية، برئاسة الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بهدف توعيتهم وتشجيعهم فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10-11-12 ديسمبر الجاري
 

نائب محافظ القاهرة يحث الموظفين على المشاركة بالانتخابات 

وحث نائب المحافظ على المشاركة وممارسة الحق الدستوري والواحب تجاه الوكن بالمشاركة فى الانتخابات ومع ضرورة الالتزام بالواجب الدستوري والتأكيد على تاعية أسرهم للمشاركة فى الانتخابات والادلاء بأصواتهم وانه حق واجب لكل مواطن مصري لكى تعطي رسالة إلى العالم أجمع بمدى الوعي السياسي لدى الشعب المصري فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية والتى تتطلب تكاتف من جميع المصريين
 وحث نائب المحافظ أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني يستوجب على كل مواطن ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء
 

ندوات في الأميرية والزيتون وجدائق القب للحث على المشاركة بالانتخابات 

وعقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ ندوة مع العاملين بحى الأميرية بحضور رئيس الحى بهدف توعيتهم وتشجيعهم فى مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى الفترة من10 - 12 ديسمبر
 وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة على أهمية المشاركة والنزول لمراكز الاقتراع لتلبية نداء الوطن بالمشاركة فى الانتخابات مشددا على ضرورة الالتزام بالاقتراع ولتأكيد على توعية الأهالي للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم باعتباره حق واجب لكل مواطن مصري.

وفي المنطقة الشمالية عقد رئيس حى الزيتون ندوة مع العاملين بالحى بهدف توعيتهم وتشجيعهم فى مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى الفترة من 10- 12 ديسمبر.

كما عقد رئيس حى حدائق القبة، ندوة مع العاملين بالحى بهدف توعيتهم وتشجيعهم فى مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى الفترة من 10- 12ديسمبر خلال الشهر الجاري 

نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
نائب محافظ القاهرة خلال ندوته
الانتخابات الرئاسية الإستعدادات لاتتخابات محافظة القاهرة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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