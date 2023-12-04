"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن قصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف 10 دبابات وناقلات جند إسرائيلية

وأشارت الفصائل فلسطينية إلى استهداف 10 دبابات وناقلات جند إسرائيلية شرق غزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.