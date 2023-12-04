"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستعد للدخول البرى بشكل واسع النطاق فى الشجاعية وجباليا

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن هناك أنباء عن استعدادات الاحتلال للتوغل البري في مخيم جباليا، معقبة: "نحن الآن في مرحلة شديدة الخطورة فيما يتعلق بمدينة غزة والشمال، تحديدًا مع استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي للدخول البري بشكل واسع النطاق في منطقة الشجاعية، ومناطق وسط وجنوب قطاع غزة".

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك ادعاءات إسرائيلية بأن منطقة الشجاعية وجباليا فيها أماكن آمنة رغم أن هذه المناطق تتعرض الآن لضربات عنيفة جدًا، في الوقت الذي ما زالت تحاول القوات البرية التوغل نحو المناطق الآهلة بالسكان.

الدفاع المدنى الآن يتحدث عن خسائر كبيرة

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة إلى أن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا يستهدف مستشفى كمال عدوان بغزة، منوهة بأن الاحتلال قصف محيط مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأوضحت أنه تم استهداف النقطة الأخيرة للدفاع المدني، حيث استشهد ثلاثة أفراد الطاقم، وشخص مفقود حتى الآن، وبالتالي الدفاع المدني الآن يتحدث عن خسائر كبيرة بأنه لم يعد لديه قدرة على تقديم أي خدمات، والتدخل في حال حدوث استهدافات جديدة.