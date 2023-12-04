إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد غلقه بسبب "الشبورة"

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين، بعد إغلاقهما اليوم الإثنين، بسبب انعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل من تكون شبورة مائية كثيفة الآن، تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على قائدى المركبات توخي الحيطة والحذر والقيادة ببطء واتباع كافة التعليمات المرورية، حفاظًا على أرواح المارة والركاب.