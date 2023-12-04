الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الغربية" توزع ملابس جديدة مجانا على 425 أسرة بقرى قطور

توزع ملابس جديدة
توزع ملابس جديدة مجانا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 425 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى العتوه البحرية والعتوه القبلية وعزبة بهجات وابشواى الملق بمركز قطور.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

 تنظيم معارض الملابس الجديدة من "الأورمان" في الغربية 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان فى محافظة الغربية تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان  المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الغربية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.
يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة فى الغربية ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

جمعية الأورمان الملابس الجديدة العتوه البحرية وابشواى الملق الأسر الأولى بالرعاية

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