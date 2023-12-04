الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. إنتاج 80.25 مليار متر مكعب من مياه محطات المعالجة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة

مشروعات الرى القومية
مشروعات الرى القومية

شهدت فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار عشر سنوات، العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في مجال تنمية الموارد المائية، وذلك في ظل تصنيف مصر كإحدى الدول التي تعاني من فقر المياه، ويرجع هذا إلى الظروف المختلفة المتعلقة بموارد مصر المائية التي واجهتها خلال العقود الأخيرة.

كما أوضح كتاب " حكاية وطن"، أن  تلك الظروف التي أدت إلى جعلها تعاني مما يطلق عليه ندرة المياه المادية، أي أن كمية المياه المتاحة للمصريين غير كافية لتلبية كافة أنشطتهم السكنية والزراعية والصناعية وغيرها من أنشطة حيوية لضمان استمرار عوامل التنمية.

فرص جديدة للموارد المائية

كما دفع ذلك الدولة إلى البحث خلال السنوات الفائتة عن فرص جديدة للموارد المائية لا تعتمد بالأساس على نهر النيل، بالإضافة إلى تحسين قدراتها على إعادة استخدام المياه. 

لذلك، ومن هذا المنطلق، زادت الدولة المصرية بالفعل في استثماراتها في قطاعات الري والمياه، وأعطت الأولوية لمشروعات عديدة متباينة في مجالات مثل: تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وتجميع مياه السيول والأمطار من المخرات في خزانات وغيرها من المشروعات العملاقة المكلفة.

محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف

 فى هذا الإطار، تم تدشين محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والتى تأتي واحدة من أكبر دلالات الاستثمار المصري في قطاع الموارد المائية في حجم التوسع الفائق في مجالات إعادة معالجة الصرف الصحي السكني والزراعي باستخدام محطات المعالجة الثلاثية، فقد سعت الدولة إلى استخدام المياه المستصلحة في الري لوجود محتوى المغذيات النيتروجين والفوسفور داخلها، وهو ما يمكن أن تزيد فائدته إن تم التحكم في تركيزاته ليعمل كسماد. هدفت الفكرة إلى إعادة استخدام مياه الصرف.

txt

وزير الرى: إزالة 81738 تعدى على مجرى النيل وخرائط محدثة لمواجهة المخالفات

txt

وزير الرى: تطوير الخطة القومية للموارد المائية حتي 2050 تماشيا مع خطه الدولة للتنمية

كما نجحت الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، فى توفير 13.65 مليار متر مكعب من المياه من خلال محطات المعالجة من بين 80.25 مليار متر مكعب استخدمت خلال العام الأخير، وذلك في ظل مواجهة التحديات المائية المتزايدة مع ثبات الموارد المتاحة سنويًا.

حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبرى تنمية الموارد المائية محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف إستخدام مياه الصرف تجميع مياه السيول

مواد متعلقة

وزير الرى: إزالة 81738 تعدى على مجرى النيل وخرائط محدثة لمواجهة المخالفات

وزير الرى: نقص مليار متر مكعب من المياه فى مصر سينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان مصادر الدخل

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

"عالمنا ليس فيه مكان للضعفاء".. القوات المسلحة تعلن الهدف من تطوير أسلحتها للعالم

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

استبعاد شخص من جنوب السودان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة